El Extintor: Rencor – Ferreras-Aznar y la memoria de Miguel Lago

Es curioso que Pedro Sánchez hiciera un alegato contra el rencor en una entrevista ante Antonio García Ferreras que aún se la tiene guardada al ex presidente José María Aznar por episodios de hace 17 años. Ciertamente el rencor que pueda tener Aznar por aquellos episodios parece equivalente al de Ferreras.

Otros tienen un rencor más selectivo como Miguel Lago, que al parecer sólo habla de los delitos que han cometido sus ex jefes cuando están en el trullo, de no ser así se los calla para no ser ‘conflictivo’.