«Gran Hermano Sánchez y la Ley de Seguridad Nacional»

Seguro que muchos de ustedes todavía no se han recuperado del sofocón que conlleva la Declaración de la Renta.

Y bastantes, de los que optan por hacer frente al pago de los impuestos en dos plazos, ya andan alistándose para el segundo sartenazo fiscal, que será en noviembre.

Para mí, que acabo de entregar 14.000 euros al erario público como persona física y que al cabo del año –entre unas cosas y otras- apoquino 400.000 por Periodista Digital, es un trago muy amargo.

Les confieso que pago porque no me queda otra y aunque soy consciente que parte de ese dinero se destina a financiar Sanidad, Educación, Policía, Guardia Civil y arreglo de carreteras, me quita el sueño que otra parte se malgasta en televisiones públicas, parlamentos autonómicos, tablets de políticos, móviles de diputados y otras fruslerías.

Y por si eso fuera poco, ahora resulta que mis impuestos también van a servir para pagar las fianzas de los golpistas indultados por Pedro Sánchez, porque para esquivar al Tribunal de Cuentas y que los facinerosos no tengan que devolver de su bolsillo los millones que malversaron montando su intentona, la Generalidad de Cataluña va a malversar otra vez dinero de los contribuyentes.

La estafa, porque no es otra cosa, se llama Fondo Complementario de Riesgos y arranca con 10 millones de euros de todos ustedes, que las autoridades independentistas usarán, entre otras cosas, para cubrir los 5 que el Tribunal de Cuentas reclama a Junqueras, Puigdemont y otros 30 ex altos cargos.

Contento me tienen.

Y todo con la connivencia, complacencia, conchabeo y contubernio de Pedro Sánchez.