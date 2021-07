En general se podría pensar que a un periodista presentador de televisión y director de una importante cadena de televisión que presume de hacer ‘más periodismo’ que nadie reaccionaría con hostilidad al saber que un político les está ‘troleando’ como lo ha hecho el Sr. presidente del Gobierno.

Pero ese no es el caso de Antonio García Ferreras. No sólo no se enfada con el presidente sino que le defiende por haberle mentido.

Eso es un troleado satisfecho.