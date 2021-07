Arturo Pérez-Reverte restriega por la cara la verdad a Sánchez y a sus ministros: «Cuba es una dictadura»

Utiliza la pluma y el smartphone como una espada de esgrima.

Arturo Pérez-Reverte demuestra que es un consumado maestro en el arte de entrar a matar, metafóricamente hablando, a sus rivales.

El académico no pierde el tiempo en juegos florales y cuando tiene que expresar una opinión directa e inequívoca no duda en hacerlo.

Y con la cuestión de las protestas cubanas en lo más alto del menú informativo, cientos de mensajes han llegado hasta el perfil de Twitter del novelista.

Pérez-Reverte no ha eludido la cuestión y, aunque reconoce que sobre este asunto de Cuba ya se ha manifestado en ocasiones anteriores, vuelve a dejar claro que para él lo que lleva sucediendo hace décadas en la isla caribeña es una dictadura, sin medias tintas ni matices.

El tuit del escritor es una clara respuesta a la postura que han tenido Pedro Sánchez y sus ministros al intentar escudarse en un cómodo «Cuba no es una democracia» para no tener que soltar por su boca la palabra correcta que denuncie lo que realmente está perpetrando el régimen castrista.

No creía necesario expresar lo evidente, pero me lo piden: Cuba es una dictadura, no una democracia. Y quien defienda al régimen cubano, sea español o hispanoamericano, demuestra tener muchos intereses turbios, mucha ranciedad política y muy poca vergüenza. ¿Qué más puedo decir?

— Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) July 13, 2021