Israel García-Juez: «Podemos es un chiringuito que desaparecerá en las próximas elecciones»

Es el nuevo disparate de Podemos. El partido morado quiere eliminar los pantanos de España por tratarse de infraestructuras impulsadas y desarrolladas en época de Franco.

Así que Alfonso Rojo abordó este 22 de julio de 2021 este divertido asunto con el analista Israel García-Juez, muy tajante al aseverar que sin duda se trata de una nueva majadería de los podemitas en su etapa post Pablo Iglesias:

A mí me gustaría que me explicaran cómo demonios se desmonta un pantano, y es que si algo necesita España son pantanos. Los pantanos son uno de los muchos ejemplos de las cosas que hizo bien Franco, que fue un dictador pero que estuvo al frente de España durante 40 años… Si esto es apología del Franquismo que venga Dios y lo vea, pero como todavía no está penado con cárcel, repito; los pantanos que hizo Franco son un ejemplo de las cosas buenas que hizo.