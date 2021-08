«La España desvertebrada de Sánchez y sus compinches»

Hace unos días el socialista Pedro Sánchez reunió en Salamanca a las comunidades autónomas, con la aparente finalidad de discutir con los presidentes regionales cómo se van a repartir los fondos europeos.

Estaban todos, incluido el vasco Urkullu al que la víspera, el líder del PSOE había camelado cediendo todo lo que le exigió.

Y faltaba el catalán Pere Aragonés, quien, fiel al estilo y las tácticas independentistas, exigió una reunión aparte, para marcar distancias y transmitir la idea de que Cataluña –una parte- y España –el todo- están al mismo nivel.

Para vergüenza nuestra, el felón Sánchez tragó, porque lo único que le preocupa es seguir durmiendo en La Moncloa y los guardianes de sus sueños son casi al alimón los proetarras de Bildu y los golpistas catalanes.

Cierto que no hay mal que 100 años dure, pero como esto se prolongue mucho, nos vamos a ir todos por el despeñadero.

Como no quiero amargarles el día, he rescatado de todo lo que me llega por Internet una breve película que merece la pena ver.

La hemos titulado ‘Pedro Sánchez y los cuatro jinetes del Apocaleches’.

Bromas aparte y aunque no es una enfermedad exclusivamente nuestra, porque en otros lares también hay mucho mamarracho, llama la atención la desquiciada incoherencia de la izquierda española.

Aquí, los mismos que cantan borrachos la Internacional, son firmes defensores de los localismos más catetos, con tal de que hablen catalán, euskera o gallego.

Esos, que se rajan la boca lanzando proclamas a favor del colectivo LGTB, se suman al desfile y claman por los gays, tienen acuerdos con los ayatolás iraníes que ahorcan homosexuales.

Y los que se pasan el día nombrando a Franco y hasta promocionan que se sequen los pantanos que se hicieron en su época, porque son obras de la dictadura, aplauden la tortura, la represión y la muerte en Venezuela y Cuba.

Imperdible el zasca que le sacude el alcance popular de Zaragoza, Jorge Azcón, al concejal comunista Cubero, después de escucharle defender lloroso las virtudes del régimen de castrista, donde, por cierto, llevan 70 años de miseria y socialismo.

No son más tontos, porque no entrenan.