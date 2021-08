El Extintor: Vaticinios fallidos

A Josep Pedrerol le están cantando las cuarenta en redes sociales en relación a un vaticinio sobre Sergio Ramos y Messi. En realidad no se entiende muy bien que tiene que reprochársele a Pedrerol más allá de que domina el espectáculo televisivo como nadie, ha conseguido que el centro de la noticia en Atresmedia a partir de la marcha de Messi no sea el futbolista, sino sea él mismo y eso no lo consigue cualquiera.

Pero eso permite la excusa de recordar cuantos han hecho vaticinios o diagnósticos que no se han cumplido. Patxi López y Óscar López apostaron en pantalla que el PSOE nunca se abstendría en una investidura de Rajoy y no consta que luego cumplieran su apuesta.

Más célebre fue Beatriz Montañez apostando que Pablo Iglesias nunca había elogiado al presidente de Venezuela. En su caso, sí pagó la apuesta.