“La desbandada de Sánchez, Biden y los progres”

El presidente de Estados Unidos, no sé si en estado de shock o somnoliento como es habitual en él, apareció para decir que no van a perdonar, ni olvidar e incluso que cazarán a los culpables y les harán pagar por su crimen, pero me cuesta creerlo.

El mismo que ha salido corriendo, encabezando una desbandada que abochorna a Occidente, finge por unos instantes fortaleza y determinación, pero no cuela.

Hace sólo cinco días, un periodista le preguntó si el ISIS era una amenaza real para los soldados americanos y la respuesta de este chapucero, adorado por los progres de todo el mundo, fue darse la vuelta y marcharse.

Un gesto que refleja la catadura moral de este líder flojo y pusilánime.Como retrata a Sánchez el patético show humanitario de los afganos, en el que sin escrúpulos utilizó la base aérea de Torrejón de Ardoz como ‘photocall’ y a los refugiados como figurantes para mostrarse como un líder comprometido con la evacuación tras estar una semana desaparecido en Lanzarote.