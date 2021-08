El Extintor – Teresa Rodríguez salva a las mujeres de los pitufos machistas

No podremos salvar a las mujeres que queden en Afganistán, pero se podrá seguir dando la batalla por sus derechos en el primer mundo. La diputada andaluza Teresa Rodríguez encontró como luchar contra el patriarcado en las tertulias de la tele: denunciando las series de dibujos machistas como ‘Los Pitufos’ (serie, por cierto, de hace 40 años).

Dice Teresa Rodríguez que en las series de dibujos casi nunca está presente la mujer o cuando lo está, está siempre sometida al hombre. Y lo más patético fue ver a hombres como Antonio Miguel Carmona dándole la razón.

No sé, así a voz de pronto me vienen a la mente series, que no son precisamente de los noventa o los 2000, como ‘Kim Possible’, ‘Totally Spies’, ‘Las Super Nenas’, ‘Las Winx’, ‘Mi Little Pony’, ‘Sailor Moon’, ‘Super Gals’, ‘Total Drama’, ‘Renna y Gaudy’, ‘Mikami Cazafantasmas’, en las que quienes salvaban al mundo eran mujeres.

Pero ya que le gusta tanto sentirse ofendida a Teresa Rodríguez ¿por qué no compara el trato que históricamente dan las series de dibujos a la figura del ‘padre de familia’ y a la figura de ‘la madre de familia’? Desde los tiempos de ‘Los Picapiedra’ a los de ‘American Dad’ pasando por ‘Los Simpson’. ¿Quién diría que es la sensata y quién el lerdo? Pero, no, según, Teresa Rodríguez, todas las series son machistas.