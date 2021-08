Graban el instante en el que se mata la tiktoker Kubra Dogan al caer de un edificio de 50 metros

Tremendo. Espantoso. Estúpido. Insensato.

La Tiktoker Kubra Dogan, de 23 años, ha muerto de forma trágica mientras grababa un vídeo junto a su prima Helen, de 16 años, en la azotea del edificio donde vive su familia en Estambul.

La joven era muy popular en redes sociales por sus bailes y, según informa el ‘Daily Mail’, el accidente se produjo mientras grababa uno de sus vídeos para TikTok, al atardecer y en la azotea de su casa, en un edificio de 50 metros.

El momento en el que Dogan se precipita al vacío ocurre cuando la joven se coloca sobre unas placas de plástico que se rompen y ella cae.

La escena fue grabada por su prima y en las imágenes se puede escuchar un fuerte desgarro cuando Kubra cae de la azotea.

Su prima Helen fue la que avisó a emergencias y aunque los médicos intentaron salvarle la vida, nada pudieron hacer por la joven, que murió en el acto al caer desde tanta altura.

