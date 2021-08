Bertrand Ndongo: “La izquierda quiere que las personas negras les seamos sumisas”

Bertrand Ndongo, nacido en Camerún, es militante de VOX y, a pesar de ser un inmigrante, muy español.

En ‘La Segunda Dosis’, el programa que Alfonso Rojo lanza diariamente por el canal de Youtube de Periodista Digital, Ndongo confiesa ser provida y anticomunista.

Preguntado por su militancia en VOX asegura que “llevo más de 3 años subiendo y bajando con gente de VOX y nunca nadie me ha mirado mal”. Al contrario, “siempre me han acogido como uno más”.

Critica que la izquierda quiere «negros sumisos», no quiere el negro libre y capaz de tomar tus propias decisiones. «Nos quiere a todos comiendo de su mano», afirma.

En cuanto al drama que representa la inmigración ilegal, recuerda que tras ella hay muchas personas que pierden la vida al ser engañadas por las mafias: “a España igual llegan diez inmigrantes pero por el camino pueden morir 90”.

Y sobre VOX, apunta: “VOX no quiere que haya personas malviviendo en España y si no podemos ni mantener a nuestros hijos, no podremos ayudar a los inmigrantes que lo necesitan”.

Otro de los aspectos más importantes que nos revela Bertrand es que “en 13 años que ya llevo en España, jamás he sido discriminado o insultado por ningún español; me han insultado, eso sí, por pertenecer a VOX”.

«Me siento como uno más, lo que mueve a VOX es que España vaya bien».