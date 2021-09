Sublime zasca de Alfonso Reyes a El País de Pepa Bueno por evitar la palabra ‘Navidad’

Tiene que ser una cuestión de alergia crónica a pronunciar determinados términos religiosos.

Especialmente, añadimos, si tienen que ver con la cultura cristiana.

El diario El País, dirigido ahora por Pepa Bueno, resumió de esta manera la noticia sobre el inicio de la colocación de las luces de Navidad en Madrid:

Aún no ha terminado el verano, pero ya ha comenzado la instalación de la iluminación de las fiestas invernales en la Comunidad de Madrid https://t.co/DIVGEefwgN

La utilización de la expresión «fiestas invernales» para no tener que decir expresamente «Navidad» desató la indignación de Alfonso Reyes.

El que fuera jugador del Estudiantes, del Real Madrid e integrante de la Selección Española de Baloncesto fue muy claro a la hora de sopapear al rotativo de PRISA por ser tan retorcido a la hora de esquivar una palabra tan bonita y tan sonora como es ‘Navidad’:

Navidad, que no muerde. Si no les importa, la escriben con mayúscula inicial como es preceptivo. https://t.co/iDcjIG5hvf

Y lo cierto que no es la primera vez que Reyes se las tiene tiesas con este periódico.

Hace dos años, precisamente en las Navidades de 2019, el rotativo que entonces dirigía Soledad Gallego-Díaz, le liaba la manta a la cabeza para asegurar que Jesús no había nacido un 24 de diciembre.

De hecho, el titular de la pieza era bien claro:

Y en Twitter le dieron cancha a la noticia y también a un artículo de opinión que iba en la misma línea:

Cristo no nació la noche del 24 de diciembre hace 2019 años https://t.co/zXCO0zNALk

Alfonso Reyes sacudía la del pulpo a los de El País por poner en solfa un hecho histórico y sagrado:

Ya me contarán algunos que el 24 de diciembre no nació Jesús, que no fue hace exactamente 2020 años y que lo que se celebraba antes de la era cristiana era el solsticio de invierno. Ya lo sé. Pero dejad que pase del Felices Fiestas para desearos una #FelizNavidad

— Alfonso Reyes (@alfreyes14) December 24, 2019