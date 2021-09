Los mismos que ni critican los 51 actos de odio proetarras en el País Vasco, se ponen histéricos con los neonazis de Chueca

Lo acongojante, lo curioso, es que ambos hechos ocurrieron el mismo día, este 18 de septiembre de 2021, y casi a la misma hora y que las reacciones han sido radicalmente distintas.

Frente a los 51 actos de odio etarra y el aplauso vecinal y violento a los asesinos terroristas en el País Vasco, silencio o comprensión de los progres y apenas atención en programas como LaSextaNoche.

Ante la patochada de unas decenas de trasnochados neonazis, menos de 200, que marcharon por Madrid al grito de “fuera maricas de nuestros barrios”, histeria, tirones de pelo, gritos de espanto y declaraciones apocalípticas en programas como laSextaNoche.

Un grupo de neonazis se ha manifestado este sábado por la tarde por el madrileño barrio de Chueca, conocido por ser el centro de las fiestas del Orgullo LGTBI en la capital, con banderas y vociferando “fuera sidosos de Madrid”.

Incitar al odio, crispación y provocación es lo único que buscan, no se manifiestan por nada. Manifestación neonazi en pleno chueca en 2021… que tristeza pic.twitter.com/aADAG1Cjqs

Los manifestantes, apenas dos centenares y en todo momento controlados por la Policía, se reunieron convocados por el grupo ultraderechista Madrid Seguro en contra de las “Agendas 2030/2050”.

Vaya por delante que la ministra de Igualdad, Irene Montero, que no dijo ni mus del homenaje al terrorista Henri Parot, condenado por 39 asesinados incluidos los de cinco niños, anuncia que pondrá en manos de la Fiscalía General del Estado los hechos sucedidos en el centro de la capital de España.

“Pondremos en conocimiento de Fiscalía el odio lgtbifóbico y racista de la manifestación nazi de hoy en Chueca. Además estamos tramitando con urgencia la Ley Trans y de derechos LGTBI, que es lo que permite blindar derechos. Colectivos y personas LGTBI, no estáis solas”, ha escrito Montero en la red social Twitter.

Y que la Fiscalía de Dolores Delgado, la misma que entendió que aplaudir, alabar, elogiar y rendir culto al matarife Parot es un acto de ‘libertad de expresión’, tomará nota y tratará de empapelar a los racistas que corearon esloganes contra los gays y cosas como “tú no eres español, porque no eres blanco”.

Hoy, al lado de mi casa, SI EN CHUECA. Exaltados de extrema derecha gritando: «Fuera maricas de nuestros barrios». No añado más porqué me cierran la cuenta. Esta es provocación y odio. pic.twitter.com/g5BgvPn6gd

En medios de comunicación y en redes, los que como Padula -asiduo de tertulias televisivas- ni pestañearon ante la pasividad del Gobierno Sánchez y la permisividad del delegado del Gobierno ante los homenajes al etarra Parot, critican con dureza a la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, por no haber prohibido la marcha en Chueca.

