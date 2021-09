Macarena Olona a laSexta: “Respondí con la misma indignación que si hubiera sido de otro medio»

Es el tema de la semana. El ‘temazo’ para los medios progres que evidencian la doble vara de medir político-mediática.

En los pasillos del Congreso, una periodista de laSexta le preguntó a Macarena Olona, portavoz del Grupo Parlamentario VOX, sobre si veía bien que se llame “bruja” a una parlamentaria del PSOE.

Se trata de un calificativo que lanzó el diputado de VOX, José María Sánchez García, durante la sesión de control a una diputada socialista.

Tajante, Olona respondía: ″¿Has hecho la misma pregunta cuando a mí me han agredido en este mismo Congreso de los Diputados llamándome fascista a esta distancia y con riesgo de agresión? ¿Ha formulado esta pregunta cuando a mí me han llamado fascista y me han agredido en este pleno», insistió Olona.

Son muchas las ocasiones en las que la derecha -tanto el PP como VOX- han sufrido numerosos insultos y ataques bajo un silencio mediático que no ha dicho palabra alguna al respecto.

Este 24 de septiembre de 2021, en ‘La Segunda Dosis’, el programa que Alfonso Rojo lanza diariamente por el canal de Youtube de Periodista Digital, Olona charla con el director del medio sobre lo ocurrido.

«Lamento cómo hemos visto esa utilización partidista por parte de la periodista de laSexta, con tal de atacar a VOX y han montado un circo», afirma Olona.

Incide en que se ha tratado de una gran manipulación y utilización política de una periodista. «Frente a lo que no es actividad periodista, sino activismo, hay que responder con educación pero con firmeza y contundencia», manifiesta la portavoz de VOX.

Aunque confiesa a Rojo que no le gusta verse «con esa seriedad». Ratifica Olona lo ocurrido, aunque cree que en otras circunstancias, no seria bajo ese tono «tan serio».

Señala que se estaba desviando la atención «sobre lo verdaderamente importante», que es que el grupo parlamentario había conseguido que se anulase una sanción de expulsión a un diputado del partido.

Asegura además que desconocía quién era la periodista y que es una respuesta que «le había dado con la misma seriedad y con la misma indignación si hubiera sido cualquier otro medio».

Denuncia que fue la propia cadena la que utilizó a la reportera para atacar a VOX y han sacado a la luz su nombre.