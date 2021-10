Ussía revoluciona Twitter con esta gran pregunta: «¿Por qué Atresmedia y Mediaset no informan de los 9 millones de PDVSA a Garzón?»

Siempre pone el punto sobre la i.

Alfonso Ussía nunca deja nada a la improvisación y en pleno torrente informativo sobre las declaraciones de ‘El Pollo’ Carvajal en la Audiencia Nacional sacando a relucir todos los trapos sucios que tienen que ver con Unidas Podemos, el chavismo y las procelosas relaciones del exjuez Baltasar Garzón, al escritor se le ha venido a la cabeza una pregunta.

El periodista, que además viene de haber colaborado varios años con un medio de Atresmedia como es La Razón, se cuestiona el silencio que los informativos de los dos grandes grupos privados de comunicación en España han extendido una especie de manto de silencio sobre los 9 millones de euros que, al parecer, habría percibido el exmagistrado de la petrolera chavista PDVSA:

Me pregunto. ¿Por qué ningún informativo de Atresmedia o Mediaset, que son aparentemente televisiones privadas y no sujetas a las consignas gubernativas, ha informado del cobro de 9.000.000 que Garzón ha recibido de PDVSA por “coordinación con la Fiscalía en España?

Los seguidores del genial escritor y columnista no tardaron en dar ideas y respuestas a su pregunta:

Alfonso, Atresmedia y Mediaset, aún teniendo sustanciales beneficios recibieron importantes subvenciones a fondo perdido del Gobierno socialcomunista. No hace falta preguntarse por qué no informan sobre este escándalo!!

No tienen dignidad ni vergüenza, ninguna cadena de televisión de España. Con sacar las imágenes del volcán ya tienen bastante. La realidad esa no la cuentan. Y cómo se malgastan el dinero tampoco.

¿Opinaran que no es un tema de «interés público»? 😉

Porque no quiero ser malpensado y creer que opinan que es mejor no hablar de ciertas cosas no sea que la cuenta de resultados se resienta porque de repente bajen los ingresos de la publicidad institucional. 😉

— Juan Martin Diez (@elempecinadorm) September 30, 2021