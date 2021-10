David Gómez González: «Sánchez ha hecho una jugada maestra regalando 400 euros a los jóvenes para comprar videojuegos»

David Gómez González es socio director de Gómez González Abogados.

En ‘La Segunda Dosis’, el programa que Alfonso Rojo lanza diariamente por el canal de Youtube de Periodista Digital, el letrado ha calificado como «jugada maestra» el bono cultural de 400 euros que el Gobierno quiere dar a los jóvenes de 18 años.

Una forma de ‘comprar’ el voto joven ya que este cheque podría beneficiar el año que viene a casi medio millón de jóvenes residentes en España, con un coste de unos 200 millones de euros.

Sánchez ha anunciado que el bono cultural joven será una ayuda directa para los jóvenes que cumplan 18 años, para la compra de libros o el consumo cualquier tipo de actividad artística y estética, como el teatro, el cine o la danza.

Aunque es bien sabido que si este dinero llega de forma directa a los jóvenes, podrían destinarlo a videojuegos, algo «terrorífico», a juicio del abogado.

Este ‘bono cultural joven’ se incluirá en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, por lo que beneficiaría a las chicas y chicos que cumplan la mayoría de edad ese año.

Este dinero no llegaría a los jóvenes menores de edad, que no pueden votar. Con esta medida, el socialista pretende ganarse el voto más joven en vista a las encuestas que no le son nada favorables.

En plena crisis económica, Pedro Sánchez dispara los Presupuestos con el dinero del rescate de la UE para incrementar como nunca antes el gasto público.

Son las cifras de la vergüenza ya que casi la totalidad de los ministerios incrementan sus partidas. Aumentando 772 millones con respecto a lo que tenía este año.

En conclusión, Sánchez riega el jardín de Podemos donde proliferan los chiringuitos populistas.

Es el precio que tiene que pagar para seguir en Moncloa.