El abrupto final del ‘escándalo Ábalos’: impulsivo cara a cara en el despacho de Sánchez

Este viernes 5 de noviembre de 2021 insisten Ketty Garat y The Objective con una tercera entrega sobre la salida del ministro José Luis Ábalos del Ejecutivo de Pedro Sánchez, y ya se podría confirmar que lo tiene todo presuntamente: imágenes sórdidas, prostitución y ahora también un conato de violencia.

En esta ocasión, la periodista explica que el exministro de Transportes se encaró con el Presidente el día de su cese, más al estilo matón de calle que como se le presupone a un dirigente de país:

Lo de José Luis Ábalos no fue un cese, sino una muerte civil. Una ejecución al amanecer del sábado 10 de julio de este año. Cuando Pedro Sánchez lo llamó a su despacho a las 9 de la mañana, nadie dio crédito a la incipiente noticia. Y mucho menos él mismo […] «aunque no se hablaban desde hacía meses».

En el despacho de Sánchez en Moncloa, el presidente no explicitó el motivo y mucho menos entró en detalles, ya que «el presidente no puede mancharse con esas cosas». Por eso simplemente le dijo: «Te tienes que ir. Y sabes por qué». Según informan las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE, el ministro respondió: «Todo lo que te han contado es mentira». Y el presidente se revolvió: «¿Y qué es lo que me han contado?». Ábalos no contestó.