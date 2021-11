Arturo Pérez-Reverte manda a la lona al independentista Santiago Espot: «Escuchen a este gilipollas»

Se ha vuelto, literalmente, loco de atar.

El independentista Santiago Espot no pudo tolerar la escena vivida en una cafetería de la Ciudad Condal y salió del local a grabarse un vídeo para poner de vuelta y media a aquellas personas que aún tienen que recurrir al castellano para hacerse entender.

El político y periodista asistió al momento en que una clienta se dirige en catalán a la camarera para solicitarle qué quería desayunar y como la empleada debía de tener un bajo conocimiento del idioma, esta le pide que le repita la comanda en castellano.

Espot comienza hablando en la lengua catalana:

Prosigue el separatista con la matraca:

El vídeo del secesionista ha corrido como la pólvora y ha llegado a los oídos y a las pupilas de Arturo Pérez-Reverte.

El escritor le ha metido un buen corte académico a Santiago Espot, al que ha definido sin ambages como un auténtico «gilipollas»:

Santiago Espot ha protagonizado otros episodios similares a estos.

En diciembre de 2019 la emprendió contra un trabajador de El Corte Inglés que no se dirigió a él en catalán:

Ara a @elcorteingles de Pça. Catalunya en departament de «Solucions i serveis de telefonia» d 7a planta, la persona que atén al públic em diu que «en castellano que acabo de llegar a Barcelona». La meva resposta és ell està per resoldre els meus problemes i no jo els seus.

Aquí ara són molt els indepes q diuen q no s’ha d comprar a @elcorteingles. Bé. El q puc dir és q @govern encara avui no s’ha disculpat amb mare d nena discapacitada lingüísticament a CAP Les Corts fa 2 mesos. En canvi, @elcorteinglesac

no ha trigat ni 30 minuts en fer-ho amb mi https://t.co/9sNC3DQB2V

— Santiago Espot (@santiagoespot) December 9, 2019