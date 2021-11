¿Cómo le afectará a usted la reforma de las pensiones? El economista Jaime Caneiro responde

Es economista, empresario y director comercial de Estrella Digital.

Jaime Caneiro fue colaborador de ESdiario y director de SUMUS TV. Este 17 de noviembre de 2021 participa en ‘La Segunda Dosis’, el programa que Alfonso Rojo lanza diariamente por el canal de Youtube de Periodista Digital, para analizar la reforma de las pensiones del Gobierno PSOE-Podemos que no ha llegado a un acuerdo con la CEOE.

En este sentido, la Comisión Europea ya ha avisado que penalizará a España ya que el acuerdo con los agentes sociales es un requisito cuyo incumplimiento complicará la evaluación de la reforma.

Efectivamente lo dice la Constitución española, todo lo que tenga que ver en materia laboral y pensiones tiene que contar con la aprobación del Gobierno, sindicatos y los empresarios y patronal, incide Caneiro.

«Al Gobierno no le importa lo más mínimo no cumplir con España y toman decisiones ideológicas, eso no resuelve nada», apunta.

Lo cierto es que la propuesta que hay encima de la mesa es una «estupidez enorme», ya que vinculan las pensiones al IPC y el problema es que «si tu vinculas esto cuando tenemos un fenómeno inflacionista, es que constantemente tienes que estar subiendo las pensiones porque es un gasto de Estado».

Jaime Caneiro aboga por alargar la edad de jubilación, ya que la hucha de las pensiones que creó Aznar está prácticamente agotada.

Critica además que el Ejecutivo socialista nunca ha contado con los empresarios, «lo vemos con la subida del SMI».

El resultado es que estamos sentando las bases para ser de los países con peor crisis económica y que más tarde salgamos. Los organismos internacionales hablan de recuperación a partir de 2023.

«Las políticas socialistas y comunistas nunca jamás han beneficiado a la clase trabajadora», concluye el experto.