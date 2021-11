Benjamín López: «Sánchez desprecia a Casado y Abascal mientras premia a Rufián y Otegi”

Benjamín López es colaborador de Telecinco, Telemadrid y RealMadridTV. Presidente de Asociación de Periodistas y Analistas por España.

El periodista participa este 19 de noviembre de 2021 en ‘La Segunda Dosis’, el programa que Alfonso Rojo lanza diariamente por el canal de Youtube de Periodista Digital, para comentar la última indecencia de Sánchez.

Y es que, si pensábamos que ya lo habíamos visto todo con este Gobierno, ahora, el presidente quiere reconocer como «víctimas de la Transición» a etarras muertos en enfrentamientos policiales.

Se trata de otra línea roja que cruza el Gobierno sin despeinarse. Indica Benjamín que todo esto forma parte de una estrategia, y que cuantas más líneas rojas cruce, menos escandaloso es.

No es más que el peaje que el socialista tiene que pagar fruto de los pactos con Bildu y las hipotecas que tiene con este partido con el que gobierna en Navarra.

A estas alturas, no sorprende casi nada pero no deja de ser un escándalo. Prohíbe el ensalzamiento a Franco pero dice que no puede hacerlo a los etarras.

Critica el periodista que se trata de una cuestión de interés y necesidad, llegó a la Moncloa pagando el precio más alto posible.

«Considerar como víctimas a los terroristas, se califica por sí solo, no creo que haya ningún español al que puedas convencer o engañar. No fueron victimas, ellos fueron los verdugos», asevera Benjamín.

Sánchez convirtió a sus socios a los enemigos de España, eso conlleva un precio y unas hipotecas que tienes que ir pagando.

«El presidente del Gobierno trata mucho mejor a Bildu y Otegi que a Casado y Abascal», concluye el comunicador.