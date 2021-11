Alfonso Serrano: «Si fueran las elecciones hoy en Madrid, Ayuso arrasaría aún más»

Alfonso Serrano es diplomado en Ciencias Políticas y de la Administración. Es portavoz adjunto del PP en la Asamblea de Madrid, diputado desde el 2011.

Este 22 de noviembre de 2021 participa en ‘La Segunda Dosis’, el nuevo programa que presenta Alfonso Rojo a diario y que se emite a través del canal de Youtube, para comentar la situación política actual.

Sobre la victoria de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, expone Serrano que el 4 de mayo fue «un chute de ilusión» para el partido, algo que ha influido en las dinámicas electorales.

«Es para sentirnos orgullosos lo que ha aportado Ayuso al proyecto de Pablo Casado a nivel nacional. Ese voto se extiende para que Casado sea presidente cuanto antes», incide el portavoz popular.

En cuanto a los presupuestos de la Comunidad, afirma que VOX se unirá en rechazar las enmiendas a totalidad por parte de la izquierda, «los presupuestos son los compromisos de Ayuso, con VOX toca negociar para llegar a acuerdos».

Y expone que, si las elecciones se repitieran a día de hoy en Madrid, el resultado de Ayuso sería todavía mejor. «Los madrileños sabían lo que votaban y no se arrepienten, hay que seguir trabajando y no defraudar las expectativas. Si no defraudamos, ese resultado será todavía mejor», subraya Serrano.

Reprocha que el Gobierno central ha estado gobernando contra Madrid, pero que la oposición real a Ayuso está en Moncloa con Sánchez.

«El PSOE subiendo todos los impuestos son incapaces de gestionar los servicios públicos», ratifica.

Y concluye que Ayuso quiere que la ilusión llegue «a cada esquina», todo el PP está como una piña para que Casado sea presidente.