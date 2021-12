Macarena Puentes: «El PSOE solo ve la corrupción en el ojo ajeno y no en el suyo”

Macarena Puentes es Secretaria de Comunicación del Partido Popular en la Comunidad de Madrid.

Consultora de Asuntos Públicos y Comunicación. Además, de tener experiencia en la organización de eventos tanto con instituciones públicas como empresas privadas.

Este 7 de diciembre de 2021 participa en ‘La Segunda Dosis’, el programa que dirige a diario Alfonso Rojo y que se transmite a través del canal de Youtube de Periodista Digital, para analizar las claves del último escándalo socialista en el municipio madrileño de Móstoles.

Móstoles es la segunda ciudad más importante de toda la Comunidad de Madrid, una ciudad cuya alcaldesa, la socialista Noelia Posse, ya fue imputada el pasado septiembre por los supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

La popular señala que Posse, desde que comenzó su mandato, solo ha protagonizado escándalo tras escándalo. Primero por enchufar a toda su familia, y ahora, a cuenta de un escándalo que afecta a seis concejales del PSOE y a un concejal de Podemos por haber condonado una deuda de 2,45 millones a una empresa Móstoles.

“El PSOE siempre va dando lecciones, ahora está callado sin decir nada. Todavía no hemos escuchado ni una sola palabra de la alcaldesa, del partido y sus concejales. Este asunto no ha abierto titulares”, critica Macarena al tiempo que señala que el PSOE, “solo ve la corrupción en lo ajeno y no en lo propio”.

Con respecto al día de la Constitución y al mensaje que mandó Pedro Sánchez en este día, critica la Puentes que el presidente del Gobierno tiene que dejar de hacer cosas “de cara a la galería”.

“Sánchez abrió la puerta de los leones para dar una rueda de prensa patética cuando esa puerta solo está reservada para el jefe del Estado. El presidente necesita contentar a unos y otros y contenta a los que quieren romper la Constitución, es un hipócrita”, agrega.