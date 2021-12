Santiago Calvo: “El Gobierno hace propaganda diciendo que la economía va de maravilla”

Es economista, investigador en la Universidad de Santiago de Compostela y tiene un máster en fiscalidad internacional y comunitaria.

Santiago Calvo, natural de Galicia, escribe en El Correo Gallego y Voz Pópuli.

Este 7 de diciembre de 2021 participa en ‘La Segunda Dosis’, el programa que dirige a diario Alfonso Rojo a través del canal de Youtube de Periodista Digital, para analizar la actualidad de la situación económica.

Es un completo despropósito que Pedro Sánchez le haya otorgado a Bildu la enmienda más alta de los Presupuestos Generales del Estado con 25 millones de euros destinados a víctimas del amianto.

Al respecto, comenta Calvo que el Ejecutivo estaría dispuesto “a vender su propia alma” y expresa su preocupación por el nivel de la política actual.

“Son tristes las cesiones que se hacen a partidos que no forman parte del interés general, sino a partidos de los que depende. Va en prejuicio de todos y de la economía española”.

Subraya el economista que se está concediendo dinero no en función de la eficiencia y eficacia y que además Sánchez está invirtiendo en partidas presupuestarias que son perjudiciales para el interés general, “es una situación triste desde la perspectiva económica”.

En cuanto a los Fondos Europeos, destaca Calvo que no se está ejecutando el presupuesto, “estamos viendo la debilidad del Gobierno que reparte dinero entre sus socios y no se gasta el dinero donde hace falta”.

Además, recalca que Sánchez no da certidumbre, y por ello, las empresas no se animan a invertir con los Fondos Europeos.

Un dinero, que “hay que poner en cuarentena”, ya que lo que importa son las reformas que no están llegando y “no van en la dirección correcta”.

“Estamos en una situación muy triste, España va a ser de los países en los que la recuperación del PIB va a llegar mas tarde. Los datos de consumo están muy por debajo de la media de la zona euro”.

Y concluye desmontando las cifras oficiales de Sánchez que hace propaganda “haciendo ver que España va de maravilla cuando la situación económica está muy complicada”.