Raquel Tejero: “Sánchez utiliza a los presos de ETA como moneda de cambio para seguir en Moncloa”

Desde que Pedro Sánchez llegó a Moncloa se ha concedido la libertad a presos de ETA utilizando justificaciones banales.

Es el precio que tiene que pagar el Gobierno PSOE-Podemos por permanecer en Moncloa.

En este sentido, la periodista de ‘El Debate’, Raquel Tejero, analiza la jugada del Ejecutivo.

«Todos tienen que pagar facturas y el presidente del Gobierno, también. En este caso, las pagamos todos los españoles y en especial las víctimas del terrorismo. Hay que tener en cuenta que el último asesinato de ETA fue apenas unos años. Estamos intentando sacar los asesinatos de Franco, pero los de ETA que los hemos vivido no se habla».

Además, señala que desde las instituciones se burlan del dolor que pasaron las víctimas y se utiliza como moneda de cambio para que Pedro Sánchez siga estando en Moncloa.

En cuanto a la falta de reacción de la ciudadanía a los homenajes a etarras, critica Tejero que “estamos anestesiados” de lo que está pasando.

En un comienzo cuando entró este Gobierno -recuerda la periodista- hemos visto cómo han dado pasos agigantados.

Otro despropósito más es que Moncloa argumenta que no pueden saber los españoles lo que gasta Pedro Sánchez en Falcon porque es secreto de Estado.

Lo cierto es que no se conoce la cantidad que gasta el presidente en cada viaje en Falcon.

«Es justo que los españoles tengamos conocimiento del dinero que estamos invirtiendo de nuestros impuestos, de lo que nos quitan a final de mes en este tipo de cosas».

“Si tu usas mi dinero con alguna función, no me niegues el derecho a transparencia o a decirme qué dinero te gastas. No es solo el desplazamiento, es el personal que se pone a disposición del Falcon y son cantidades muy importantes como para intentarlas esconder».