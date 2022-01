Alfredo Perdiguero: “El Gobierno quiere desproteger a los que protegemos”

Es la última del supremacismo catalán.

Grupos independentistas llaman a boicotear a varias cadenas de supermercados en Cataluña por usar el español.

El subinspector de Policía, Alfredo Perdiguero, denuncia en ‘La Segunda Dosis’, el programa que lanza a diario Alfonso Rojo a través del canal de Youtube de Periodista Digital, que desde el Gobierno “no dicen nada al respecto”.

«Estamos viendo cómo están aislando a la mitad del pueblo catalán que no quiere ser independentista, que no quiere segregarse de España y que quiere demostrar que es español. Quieren que vayan contra ellos estos radicales, los CDR que son el lazo ejecutor de los independentistas”.

Afirma Perdiguero que las grandes cadenas de supermercados no se van a marchar de Cataluña, porque hay un 50% de ciudadanos que quieren comprar allí. «Es tal inconsciencia de esta gente, que no mira por sus ciudadanos, sino que miran por ellos, por su ideología sectaria pero no por y para los ciudadanos”, agrega.

Preguntado por las amenazas que ha sufrido VOX en Castilla y León y la ausencia de Marlaska. Señala Perdiguero que la izquierda “señala a la gente que piensa diferente que ellos».

«Los demócratas sean de un lado o de otro, deberían condenar todas las agresiones vengan de donde vengan y mucho más los políticos que son los responsables de que esto sea así». «No se puede permitir en democracia que alguien no condene una agresión violenta por pensar diferente al que lo hace. Desde la Fiscalía o desde el Gobierno, deberían instar a los medios o instarnos policialmente para que se investiguen estas agresiones y que el peso de la ley caiga».

En cuanto a la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, asevera Perdiguero que la gente que quiere fracturar España busca hacer una ley de inseguridad.