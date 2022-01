Rosa Villacastín vomita odio contra el PP por su previsible victoria en Castilla y León

Charco que ve, charco al que se lanza en plancha.

Así es Rosa Villacastín, una periodista del corazón, metamorfoseada ahora en analista política y que va dando lecciones sobre si son o no de relevancia las fotos de Iñaki Urdangarin.

A falta de poco más de dos semanas para las elecciones autonómicas en Castilla y León, la comunicadora enseña los dientes contra el Partido Popular.

La formación de Alfonso Fernández Mañueco está muy cerca de la mayoría absoluta o, por lo menos, de una mayoría suficiente como para no tener que depender de otros apoyos y eso a Villacastín le lleva por la calle de la amargura.

Por eso, cualquier iniciativa popular cuenta con su oposición. La última, la de manifestarse en contra de las políticas de Pedro Sánchez con relación a la España vacía.

El @populares que lleva gobernando Castilla y León 32 años se manifiesta por la España vacía, y contra @PedroSanchez__ que lleva 2 en el gobierno. Pregunto: Que han hecho ellos para evitar que los jóvenes y no tan jóvenes abandonen el campo en todos estos años?

Una vez más, la periodista recibió el merecido repaso de los internautas por su sectarismo y por sus continuas equivocaciones a la hora de etiquetar a las personas mencionadas.

Y es que, al poner la cuenta del presidente del Gobierno de España, volvió a equivocarse y a nombrar a otra persona que nada tenía que ver. El Pedro Sánchez al que ella etiquetó era un usuario de ideas más bien opuestas a las del inquilino de La Moncloa:

No tienes ni idea de lo que son los pueblos de España,la huerta ,el campo ni nada que se le parezca. Los jóvenes quieren viajar y vuelven a sus pueblos ,fincas ,casas raíces siempre ,van y vienen, cuando son adultos. No conoces la realidad ,no tienes ni idea ,como tantos.

— José Antonio Conesa Oliva 🍸Mezclado, no agitado (@EdificadosenEl) January 23, 2022