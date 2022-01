Xavier Horcajo advierte de las incoherencias de Yolanda Díaz: “Vive en su mundo comunista”

Suspendido el juicio contra Íñigo Errejón por patear a un jubilado con cáncer.

Sin embargo, un movimiento de última hora por parte de la Fiscalía ha cambiado el rumbo por completo el juicio: ha solicitado recusar a la titular del juzgado, Margarita Valcarce.

El periodista Xavier Horcajo analiza este asunto en ‘La Segunda Dosis’, el programa que lanza a diario Alfonso Rojo a través del canal de Youtube de Periodista Digital.

“Esta la prueba palpable de que se ha puesto en marcha todo el poder Moncloa para que gane algo de tiempo Íñigo Errejón. Significa una clamorosa culpabilidad porque el que no teme al juicio es porque no estaba allí, tal y como dijo en sede parlamentaria. Los hechos, son los hechos y creo que detrás hay muy buen trabajo policial y es evidente que fue él y no otro el que le propinó esa patada descomunal al hombre que tenía o tiene cáncer”.

En cuanto a materia económica, el nuevo sistema de cotizaciones aprobado por el Gobierno supone un atentado contra los autónomos.

“Este Gobierno se cree que la gente se hace autónoma para no pagar tantos impuestos. El Gobierno ignora los datos de cese de actividad de autónomos desde que comenzó la pandemia. Si los tuviera en cuenta, obviamente no subiría la tarifa de los autónomos que no arregla nada de las cuentas de la Seguridad Social. Esta nueva subida supondrá una otra caída de autónomos que no podrá soportar la cuota”.