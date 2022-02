La censura a la carta de Twitter: Alvise Pérez sufre el cierre de su cuenta

Con premeditación, nocturnidad y alevosía.

Durante la madrugada de este 5 de febrero de 2022 los técnicos de Twitter España han censurado la cuenta de Alvise Pérez acusándolo de «amenazas».

Esos mensajes tan graves, a juicio de la red del pajarito azul, consistirían en la publicación del rostro del director de la SER en Murcia.

Y es que ese medio se dedicó a realizar unapersecución pública y señalamiento personal y laboral contra los ganaderos que protestaron en esta semana del 31 de enero al 6 de febrero de 2022 asaltando el pleno municipal del Ayuntamiento de Lorca.

El mensaje de Alvise Pérez, capturado por otros usuarios de la red, decía esto:

El comunicador, lejos de achantarse, anuncia acciones legales inmediatas y una manifestación que anunciará «en las próximas horas» frente a las puertas de la sede de Twitter en Madrid.

Incluso pide ayuda a sus seguidores para recabar datos sobre el máximo responsable de la red social en España:

Las reacciones no se hicieron esperar en la red social del estornino:

En @TwitterEspana yo he sufrido amenazas de todo tipo. En 2018, incluso se organizaron para amenazar a mi hijo que, entonces tenía 6 años. Nunca les cerraron la cuenta. No paremos. Cierran definitivamente la cuenta a @Alvisepf . Empezamos a organizarnos desde esta mañana. pic.twitter.com/IAUxwbi3yS

Acaban de cerrarle la cuenta a @Alvisepf sin motivo. Es decir, no por un un tuit concreto. Es una decisión arbitraria. Hagamos que sea TT nacional y que @TwitterEspana recapacite. De no ser así habrá que apoyarle en una manifestación frente a la sede como aquella vez, no? pic.twitter.com/oHp0dH2xWn

— Javier Negre (@javiernegre10) February 5, 2022