Rosa Villacastín, troleada en Twitter por su gambazo con el niño marroquí Rayan

Las prisas son malas consejeras.

Y en estos tiempos de redes sociales conviene tener los pies de plomo y los dedos quietecitos, que no se hagan huéspedes ante la pantalla del smartphone.

La noche del 5 de febrero de 2022, pasadas las 21:30 horas, se daba la noticia de que por fin los miembros del equipo de rescate habían conseguido sacar del pozo al niño marroquí Rayan.

El chaval, de 5 años, había caído en esa cavidad el 1 de febrero de 2022 y había permanecido todo este tiempo con vida.

Inicialmente, todo fue una explosión de alegría. Medios como la noticias de Antena 3 daban en directo la culminación del rescate y se hablaba de que el chaval había sido hallado con vida y era trasladado con urgencia a un hospital para ser observado.

Sin embargo, poco después se conocía la trágica noticia de que el pequeño no había podido superar las secuelas de estar atrapado, sin apenas alimentación y que, por tanto, había fallecido.

Obviamente, poca o ninguna culpa pueden tener Matías Prats y Mónica Carrillo ya que los efectivos de rescate llevaban al niño a un centro hospitalario en el momento en el que ambos presentadores daban la información.

Sin embargo, a otros periodistas como Rosa Villacastín les quemaba dar a sus seguidores la noticia antes que nadie y sin esperar a ulteriores comprobaciones, la comunicadora lanzaba este tuit:

Desgraciadamente, poco después la satisfacción del exitoso rescate se tornaba en un mar de lágrimas ante la muerte de Rayan.

Villacastín se limitó a poner otro tuit, pero ni pidió disculpas por el primer mensaje ni tampoco lo borró, lo que le llevó a ser troleada de lo lindo en la red social del pajarito:

¿Final feliz? Había oído lo contrario, me has hecho ilusiones y me he ido a buscar noticias y, por desgracia, de final feliz, nada de nada 😓

