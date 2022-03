El tándem Ayuso y Feijóo crispa a Sánchez y desata el pánico en Moncloa

La actualidad política no da tregua.

Durante la mañana de este 16 de marzo de 2022, se hizo la tradicional sesión de control al Gobierno. A falta de un PP con un líder oficial que se ponga al frente de la oposición, fue Vox quien le hizo un repaso al gobierno de Sánchez.

Tanto Santiago Abascal como Espinosa de los Monteros fueron los que encabezaron esta oposición. Este último se dirigió a Nadia Calviño para recordarle cuál es la cuestión que preocupa a los españoles: la subida de precios. De hecho, el próximo 19 de marzo de 2022, Vox convocará una manifestación para protestar por ello y PP se sumará a la misma. ‘Periodista Digital’ se hace eco de la declaración de Espinosa de los Monteros:

«Señora vicepresidenta, aunque a usted le cueste creerlo, hay vida más allá de los chiringuitos subvencionados que ustedes riegan… los feministas y los sindicatos… Pero eso no lo digo yo, esto lo dicen los españoles, que este domingo van a volver a salir a la calle por miles a protestar contra el alza de los precios. Vuelven a salir por sus ataques al sector primario, por los ataques de Pedro Sánchez al estilo de vida de los españoles. Y los españoles son comprensivos pero no son idiotas y está clarísimo que están hoy peor que hace cuatro años. Y mire, no, no es ni Franco, ni el virus ni Putin… ¡Es Pedro Sánchez!».