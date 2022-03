Reverte carga contra el Gobierno Sánchez por su nulidad diplomática y ceder al chantaje de Marruecos

El mensaje no tiene vuelta de hoja.

El académico y escritor Arturo Pérez-Reverte deja bien a las claras su descontento con el Gobierno Sánchez a raíz del último esperpento diplomático perpetrado.

La decisión del jefe del Ejecutivo socialcomunista de ceder al chantaje de Mohamed VI para que el Sáhara Occidental pase a formar parte de Marruecos como provincia autónoma fue definida por el excorresponsal de guerra de manera muy elocuente.

Para Reverte lo que ha venido a quedar reflejado es la nulidad de la diplomacia española, perfectamente sometida en este caso concreto al chantaje bien diseñado por el reino alauí, que ha esperado pacientemente durante años a que la posición de España se adecuase a sus intereses:

La reflexión del académico de la RAE fue ampliamente respaldada en la red social del estornino:

Cuánto apostamos que los que vamos a salir trasquilados vamos a ser los españoles? No falla.Tenemos problemas estratosféricos pero no gestores para esos problemas.El gobierno no es España, y el gobierno se acaba, no da más, está perdido,no hay nadie al mando.

— Yo (@Angeles88200801) March 19, 2022