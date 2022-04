De la ruina al analfabetismo: Pedro Sánchez establece por decreto el fracaso escolar

En La Retaguardia de hoy, Eurico Campano repasa con Sergi Fidalgo y Carlos Lacaci el nuevo Real Decreto de enseñanzas mínimas, que posterga el estudio de la filosofía y la historia en beneficio de los llamados ‘contenidos de género’.

Tan mínimas que no habrá ni que aprobarlas para pasar de curso. Para Lacaci, es un ataque al esfuerzo y a la cultura de la meritocracia y una falta de respeto al futuro de España en forma del empobrecimiento cultural de las futuras generaciones.

Lacaci y Fidalgo analizan también la vista del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de las cuestiones prejudiciales que en su día presentó el juez Llarena contra el prófugo Carles Puigdemont. Para Fidalgo, el expresident supone, además de una irregularidad para los constitucionalistas y para los partidos no secesionistas en Cataluña, ‘un grano en el culo’ para los propios independentistas, que no saben ya bien qué hacer con él porque si está fugado no puede participar en actos en el interior y pedir el voto, algo que beneficia a ERC.