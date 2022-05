Pilar Castellanos: «Los secesionistas perdonarán cualquier cosa a este Gobierno débil»

Pilar Castellanos asegura que los independentistas no retirarán nunca del todo su apoyo parlamentario al gobierno socialcomunista: ‘Estamos acostumbrados a este postureo. El separatismo no es la primera vez que escenifica el, «estoy enfadado, me voy»… pero sus críticas son una pantomina».

El separatismo nunca tendrá un gobierno tan débil que le convenga tanto, añade Castellanos: ‘Dejar caer este gobierno sería un disparo en el pie’.

Paralelamente, Pedro Sánchez nunca renunciará a estos apoyos porque los necesita.

Para la expresidenta de SCC en Madrid, si el PSC, el partido de los socialistas de Cataluña, no hubiera existido nunca, no tendríamos un problema de independentismo tan grave como el que sufrimos.

Pilar Castellanos remata con un lamento: ‘Si pedimos la independencia de Cataluña, ¿por qué no la de Barcelona o la de Tarragona? Soy profundamente barcelonesa y me duele cómo se ha degradado mi ciudad y su ambiente. Me duele Barcelona’.