«Sánchez debería cesarlos, porque no son ministros anti-OTAN sino anti democracia parlamentaria»

Pedro Sánchez volvió a quedar en ridículo ante los aliados de la OTAN. Y no solo por la indumentaria vaquera hortera de días atrás.

A un mes de la celebración de la Cumbre que se realizará el 29 y 30 de junio en Madrid, el presidente del Gobierno se encuentra otra vez que el enemigo lo tiene en casa. Ninguno de los representantes de Podemos en el Ejecutivo acudió este 30 de mayo de 2022 al acto del 40º aniversario de la entrada de España en la Alianza Atlántica, presidido por el rey Felipe VI. ¿Sorpresas? Tampoco ninguna.

De modo que el asunto da mucho de sí para las plumas y voces del periodismo patrio. Es el caso de Miquel Giménez, que se desgañita a gusto en VozPópuli este 31 de mayo de 2022:

«Todo lo que afecta a las ventajas de ostentar ministerios les viene bien, pero no aceptan ninguna de sus obligaciones. No han entendido que no son ministros de su partido, sino ministros de España, lo que conlleva obligaciones puesto que deberían representarnos a todos y no solo a los suyos».