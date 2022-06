Carlos Cuesta deja KO a Pedro Sánchez por la inflación galopante: ¡Nos han tomado el pelo!

El jueves 23 de junio de 2022, el director adjunto del grupo Libertad Digital, Carlos Cuesta, habla de la actualidad económica con Hugo Pereira en el programa La Segunda Dosis, de Periodista Digital.

Es sorprendente cómo el presidente del Gobierno vendió a todos los españoles que era imposible rebajar los impuestos de la luz anteriormente porque en teoría la Unión Europea no lo permitía, pero casualmente después de la debacle del PSOE en las elecciones de Andalucía, sí que se ha producido esa reducción.

Además, Sánchez siempre afirmó que la inflación era a causa de la guerra de Ucrania, cuando ha sido algo progresivo desde febrero de 2021 y, a pesar de eso, no se ha hecho nada hasta ahora, tal y como ejemplifica Cuesta.

«El recibo medio de la luz de un hogar medio en España en febrero de 2021 era de 55€, a partir de ese momento empieza una escalada brutal que rebasa los 100 euros en octubre de 2021«

Por lo tanto, desde el Gobierno «nos han estado engañando«, intentando eludir el grave problema al que se iban a tener que enfrentar todos los españoles, diciendo que era «algo pasajero». Lo único que han estado haciendo ha sido intentar recaudar cada vez más dinero a costa de que los ciudadanos cada vez se viesen más imposibilitados para poder pagar los recibos con precios desbocados.

«La escalada es desde febrero de 2021 y desde ese momento no se ha hecho nada porque se ha ido negando que una rebaja de impuestos fuese a ayudar. No lo han hecho porque durante todo ese tiempo nos han estado esquilmando fiscalmente porque todo incremento del precio consumido, como los impuestos son proporcionales repercute en una mayor recaudación fiscal de la Hacienda de Pedro Sánchez»

Cuesta dice que nos han «saqueado fiscalmente» durante más de un año en donde el Gobierno ‘sanchista’ no ha querido recudir los impuestos mintiéndonos, justificándolo con que desde la Comisión Europea no se permitía, hasta que han visto que era necesario para intentar mantenerse a flote. El único motivo por el cual han hecho la reducción del IVA sobre la luz es por conseguir votos en las próximas elecciones, como si las personas fuesen a olvidar todas las meteduras de pata que ha hecho o sigue haciendo Sánchez.

«Es una cosa lamentable, literalmente es que han dejado pasar el tiempo porque cada vez el consumo era más caro. Con unos precios más caros, significa una mayor recaudación fiscal, nos están saqueando fiscalmente»

Era evidente que tratasen el tema de cuánto tiempo aguantará Sánchez en el Gobierno, hasta cuándo dará de sí sus ansias de poder. A lo que Cuesta es contundente y muy claro respecto a esto, ya que el presidente del Ejecutivo no vive las mismas circunstancias que el resto de los ciudadanos de a pie, a él no le repercuten directamente los errores que comete.

«Dentro del recinto de la Moncloa la inflación no importa porque la pagamos todos. Este señor no tiene consumos particulares, los trajes, la vestimenta, los desplazamientos, las residencias de verano, los palacios que utiliza en verano, el consumo de La Luz, la comida, el jamón 5J… A él le cuesta exactamente lo mismo que antes de que empezaran a dispararse los precios. No le cuesta nada«

Afirma que no va a conseguir enderezar la situación ya que «son parches temporales«. A pesar de que Cuesta, y cualquier otra persona con sentido común, vea bien la reducción del IVA sobre la luz, las personas deben recordar que no es una medida de Sánchez, sino que fue el Partido Popular fue quien lo planteó desde el primer momento, pero que «todo eso no dejan de ser medidas puntuales y muy limitadas» y aunque ayude y mejore algo la situación no será algo mágico. Por lo tanto, Pedro Sánchez «aguantará todo lo que los demás no podremos aguantar«