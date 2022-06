Ana Pardo de Vera acusa a Sánchez de «pagar» para que «maten y torturen» a inmigrantes

Ana Pardo de Vera se vuelve a meter en un jardín.

La periodista de ‘Público’, que el 26 de mayo acusó de “pederasta” a Rafael Marcos, exmarido de María Sevilla en el programa ‘La Hora de La 1’ , afirmó que el Gobierno de Pedro Sánchez es una “mafia” que “paga” a Marruecos y Turquía para “matar y torturar” a inmigrantes ilegales.

La tertuliana de izquierdas soltó la afirmación, que le podrá devolver a los tribunales, ante las declaraciones de Margarita Robles en ‘El Mundo’ sobre la tragedia vivida en Melilla y donde la ministra socialista llamó a “ser contundentes en materia de inmigración, ya que detrás hay mafias».

“Mafia es pagar a un país para que torture, mate y retenga por ti a personas desesperadas en macrogranjas humanas. Se llamen Marruecos o Turquía”, afirmó en su cuenta oficial de Twitter, siendo una evidente crítica al gobierno del PSOE-Podemos por sus acuerdos migratorios con sus vecinos del norte de África. #MargaritaRobles: "Hay que ser contundentes en #inmigración, detrás hay mafias". #Mafia es pagar a un país para que torture, mate y retenga por ti a personas desesperadas en #macrogranjas humanas.

Se llamen #Marruecos o #Turquía Sin piedad🩸 https://t.co/IufAZUhHSO — Ana Pardo de Vera P. (@pardodevera) June 28, 2022

Al parecer, Pardo de Vera no aprendió de sus errores del pasado. Hace menos de un mes ya estuvo en el epicentro de la polémica cuando realizó unas polémicas acusaciones en TVE contra Rafael Marcos: «No lo tuvo secuestrado, lo tuvo alejado de su padre, que es un pederasta».

Sin embargo, no existe ninguna sentencia que demuestre las duras acusaciones de la periodista y Marcos ya anunció ese mismo día que tomaría medidas legales contra la periodista, así como contra la ministra de Igualdad, Irene Montero.

La situación generó una gran polémica que se transformó en indignación cuando la directora Corporativa y de Relaciones Institucionales de ‘Público’ regresó a la pantalla de RTVE.

“Pensaba que Ana Pardo de Vera no volvería más a la tv pública (TVE), tras acusar de ‘pederasta’ a Rafael Marcos, ex de María Sevilla, sin ninguna prueba ni sentencia. Pero no, ahí la tienen hablando de un tema de rigurosa actualidad: Franco y el Valle de los Caídos”, reprocharon los usuarios de la cadena pública al verla de vuelta.

Unas críticas que aprovecharon desde la Plataforma TVE Libre para demostrar su rotundo rechazo a la presencia de Pardo de Vera tras sus polémicas declaraciones: “Es intolerable y pedimos neutralidad y moderación. Un poco de servicio público Ana Pardo de Vera en la RTVE pública de todos”.

Todos contra Robles

La ministra de Defensa también fue atacada por Pablo Iglesias por su valoración de los hechos ocurridos en Melilla.

“Tener ministros de derechas da muchos votos… a la derecha”, afirmó el exlíder de Podemos, demostrando el malestar interno que existe en el Gobierno de Sánchez en plena Cumbre de la OTAN.

Tener ministros de derechas da muchos votos… a la derecha pic.twitter.com/tPuoEVUXaJ — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) June 28, 2022

Otras figuras como Rosa Díez también reaccionaron a las palabras de la ministra socialista: “Por menos que eso los de tu partido le llaman facha a cualquiera”.