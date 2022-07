El colosal golpe indirecto de Alfonso Ussía a Iñaki López por hacer el memo en televisión

Lo mejor del Orgullo LGTBI+ de este 2022 es que por fin ha terminado. Eso sí, dejando en Madrid una importante capa de basura y olores.

Lo segundo mejor es la columna en El Debate de Alfonso Ussía de este lunes 11 de julio de 2022, post Orgullo ya, tirando de sarcasmo y dejando algún palo hasta sin saberlo él.

Primero, lo divertido:

Y en segunda instancia se centra el controvertido columnista en uno de los iconos más prescindibles y seguramente lamentables de este festejo capitalino del Orgullo: la carrera de tacones.

«Este año, por compromisos previamente adquiridos de imposible cancelación, me he visto privado, una vez más, de asistir a la competición deportiva LGTBIQ+ más importante del año. La Carrera de Tacones. Deploro el escenario elegido, que no reúne las condiciones. Esa carrera, famosa en el mundo entero –este año ha participado el vencedor de la prueba en los Juegos Olímpicos LGTBIQ+, y por ende, medalla de oro, el botsuanés Finú Mamé–, demanda un estadio con gran capacidad de público, y no una calle con los aficionados apiñados en las aceras. La prueba final, superadas las eliminatorias, dio como resultado el que se esperaba por la prensa especializada. Medalla de Oro y Copa LGTBIQ+, Finú Mamé (Botsuana, y no Botsuana como escriben ahora). Medalla de Plata y Trofeo Marlaska, El Quetzal Irisado (Guatemala), y Medalla de Bronce y Copa Chueca, Guillaumenin Cul Frappé (Burdeos, Francia), que es la gran esperanza para la carrera del año que viene. Sus taconeos finales, su rush final como se dice en las carreras de caballos, es impresionante, si bien en la presente edición, atacó excesivamente tarde y fue superado por dos tangas por Finú Mamé y el Quetzal Irisado, que compite con máscara y esconde su identidad, porque no ha salido del armario, que no es lo mismo salir del armario en Guatemala que en España».