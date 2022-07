Sánchez de los nervios: el debate del estado de la nación evidenciará la decadencia del Gobierno

Al borde del abismo.

Luego de siete años, vuelve un nuevo debate del estado de la nación. Y se produce con el Pedro Sánchez en el peor momento de su Gobierno. Sin duda, el Presidente buscará usar la sesión especial para intentar lavar su imagen, -ya ha prometido “sorpresas”- mancillada debido a la pésima gestión política y económica que ha marcado su Legislatura.

En su discurso, seguramente intentará marcar un nuevo Davos, pintando un país que no existe, en el cual el no hay paro, la inflación está controlada y la luz, regalada. Además, sacará pecho de grandes éxitos, como la cumbre de la OTAN, que le ha significado un nuevo desencuentro con su socio principal Podemos, o los acuerdos “de paz”, con los independentistas, en los que sencillamente les ha ofrecido todo cuanto quieren, para seguir sentado en La Moncloa. Por supuesto, no faltará el nuevo ‘francomodín’, la invasión de Rusia a Ucrania.

Sin embargo, la gente ya no se traga las mentiras de Sánchez. Con la inflación desatada, la gasolina por las nubes, la luz cada día cuesta más, el paro baja a menor ritmo cuando debería ser impulsado por la temporada estival. Es decir, el español tiene cada vez más dificultades para llegar a fin de mes porque tiene cada vez menos poder adquisitivo. Y esa realidad, por mucho que se empeñe en torcer, no se puede negar.

Otro elemento que Sánchez buscará será trasladar la imagen de unión dentro de su Gobierno Frankestein. Un Ejecutivo tripartito PSOE-Podemos-independentistas, que tiene intereses muy diversos y contrastantes. El líder del Ejecutivo ha logrado mantener cierta unión porque todos saben que de salir de La Moncloa, pierden todos.

Podemos porque está de capa caída, y tiene cada vez menos tirada. Además, uno de sus principales rostros, Yolanda Díaz, acaba de lanzar un nuevo movimiento. Es decir, saben que no volverán a gobernar de nuevo.

Los independentistas, porque nunca han tenido tanto poder sobre un Ejecutivo central como ahora. Tanto Bildu como los catalanes han logrado impulsar sus distintas agendas gracias a la debilidad de Sánchez. Debilidad acrecentada con el escándalo de Pegasus. Los “herederos de ETA”, han logrado avanzar en el blanqueamiento de la banda terrorista y obtener mayor independencia. Los catalanes, fortalecer su posición luego de que el referendum ilegal y su defensa, los había debilitado al mostrarse como son: antidemocráticos y sectarios.

La situación no es nada halagüeña para Sánchez que teme que su mal manejo le pase factura y que el debate termine de ser un clavo en el ataúd político. Y es que a pesar de todo lo que ha sacrificado y ofrecido sus socios de Gobierno, es muy probable que en el debate le saquen en cara todos los traspiés y las diferencias. Además, tendrá que hacer frente al PP, a VOX y a Ciudadanos que le sacarán en cara todos los errores.

Cabe recordar que el último se produjo en 2015, cuando Mariano Rajoy era presidente y Sánchez, líder de la oposición llamado Pedro Sánchez. Una gran diferencia, respecto a esta edición, debido a que el líder del principal partido de oposición, el senador Alberto Núñez Feijóo, no podrá estar en el hemiciclo. Otra gran diferencia, será la presencia de Podemos, Ciudadanos y Vox en el debate.

Alfonso Rojo en ‘El Repaso’, considera que si Sánchez se atreve a adelantar las elecciones, se llevaría una auténtica “patada en el culo”.

“Según todas las encuestas, si hoy se celebran elecciones en España, Sánchez tendría que salir escopetado de La Moncloa. Y con él, sus compinches. Alberto Núñez Feijóo ganaría los comicios con 130 escaños y podría formar Gobierno con el apoyo de VOX, que sacaría alguno más de los 51 disputados que ahora tiene en el Congreso. Parece evidente que la subida de precios y la inflación galopante pasan factura a la izquierda, que aparece ante la opinión pública como incapaz e inerme frente a la crisis económica”.

“Pero no es sólo la ineptitud lo que desgasta a Sánchez. Hay también un efecto Andalucía, que viene a sumarse al efecto Ayuso de hace un año. La gente, de forma creciente, entiende que hay otra forma de gobernar diferente a la del sectario Ejecutivo Frankenstein, aglutinado en torno al PSOE”.

Estos asuntos serán tratados en ‘La Segunda’ de este lunes, 11 de julio de 2022, junto a la diputada por el PP en el Congreso, Edurne Uriarte; el diputado, Carlos García Adanero; la exdiputada, Malena Contestí y el economista, José Luis Balbás.