Carlos Mazón (PP) detalla los dislates de Ximo Puig y el desastre del PSOE en Valencia

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, enumera todos los disparates del presidente de la Generalidad Valenciana, Ximo Puig, en una conversación con el director de Periodista Digital, Alfonso Rojo.

En ‘La Segunda Dosis’ del martes, 19 de julio de 2022, Mazón señala que los diversos escándalos como el del hermano de Puig, el caso Mónica Oltra, el sectarismo así como la ineptitud en la gestión que ha generado un empobrecimiento de los valencianos, han generado un rechazo a los socialcomunistas en la región.

Explica que en Valencia hay un “infierno fiscal”, en el que los que más pagan son los que menos tienen. “Aquí han declarado la guerra a la riqueza, cuando lo que deberían es declarar la guerra a la pobreza”.

En cuanto al sectarismo lingüístico explica que en la comunidad se está copiando el modelo catalán. “Se está imponiendo una copia del desconcierto y de la ruptura cívica y también lingüística de Cataluña. Tenemos un extraordinario ejemplo del catalanismo maquillado que es Compromís, o Compromís.cat como se le llama habitualmente”.

Sobre el caso de Oltra, resalta la doble moral que han demostrado durante todo el escándalo. Asegura que la ex vicepresidenta, portavoz y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalidad Valenciana dimitió no por cumplir “tarde y mal” con su promesa de apartarse del cargo si se veía envuelta en un escándalo judicial, sino “probablemente porque la Guardia Civil entró a su despacho el día antes y pasó 9 horas requisando una información del que todavía no tenemos conocimiento”.

Señala que la dimisión de Oltra no resuelve las responsabilidades del gobierno regional porque Ximo Puig “es el máximo responsable de los niños tutelados de la comunidad valenciana y hasta ocho cargos de Compromís en la Consejería, incluida la directora general, acusados presuntamente de tapar los abusos, siguen en sus puestos”.

Como otro ejemplo del mal manejo de Puig al mando del gobierno regional, señala que la comunidad tiene el triste récord de que “el 40% de las ambulancias SAMU van sin médicos; lo cual significa un incumplimiento de la normativa sanitaria, y significa un riesgo tremendo para todos”. Una nueva marca de “un Gobierno, el único de España, que ha sido condenado cuatro veces por desproteger a los sanitarios durante la pandemia”.

Finalmente, sobre las encuestas que le señalan como el máximo favorito para ganar las elecciones autonómicas pautadas en mayo del próximo año, señala que “están muy bien pero yo prefiero desplegar las velas y meter los remos en el mar. Cuando uno quiere cambiar las cosas y palpa el viento de cambio en la calle, ya no solamente es una ilusión sino una responsabilidad”.