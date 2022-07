Luis del Pino sentencia al PSOE: “Está muerto y va hacia un fracaso histórico, pero a Sánchez le da igual”

Luis del Pino, el director de «Sin Complejos» en esRadio, ha hecho un sombrío pronóstico sobre el futuro del PSO en ‘La Retaguardia’, el programa de Eurico Campano en Periodista Digital.

En opinión de Luis del Pino, ese partido está muerto políticamente y camina hacia un fracaso histórico en las próximas elecciones pero a Pedro Sánchez le da igual porque ya se está trabajando su puesto fuera de España. Dejará, asegura Del Pino, un sucesor para pilotar con piloto automático los 50 0 60 escaños que le queden y ya.

Sobre los cambios en la cúpula del PSOE, para del Pino no son tales porque la cúpula del PSOE está formada sólo por el propio Sánchez.

El veterano escritor y periodista, ha presentado a los espectadores de ‘La Retaguardia’ de este jueves, 21 de julio de 2022, los contenidos de su último libro, «La dictadura infinita» en el que traza una visión pesimista del futuro de occidente, 35 años después de el mundo libre diera por liquidado el comunismo gracias a lideres como Ronald Reagan. Hoy, con el peligro chino en ciernes, la postración vuelve a ser más palpable que nunca.

En lo que se refiere a la guerra entre Rusia y Ucrania, Luis Del Pino ha incidido en los errores y las contradicciones de un occidente que ya abandonó vergonzantemente Afganistán y que ahora apenas es capaz más que de sancionar económicamente a Putin, aunque el perjudicado de ello sean los propios países que implementan estas sanciones.

Luis Del Pino no es mucho más optimista en lo que tiene que ver con el ámbito de la política española, aunque confía en el buen sentido del pueblo español. Para el veterano periodista, es evidente que a Sánchez no le importa nada ya, ni España ni su propio partido, y está ocupado en los meses de poder que le restan en trabajarse un puesto en el exterior, mientras ha ido ya eliminando a todos cuantos fueron sus más fieles colaboradores.

Remarca Del Pino que el presidente del Gobierno ya no puede desplazarse por España si no es en un Falcon oficial por dos razones: porque le gusta la mera demostración de que quien manda es él y porque ya no puede ir a ninguna parte sin ser increpado.