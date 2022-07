Sánchez prepara el indulto de Griñán: robar 680 millones sale ‘gratis’ en el PSOE

Los socialistas ya abonan el terreno para el indulto a Griñán.

Desde el relato oficial, presentado por la ministra de Educación y vocera del PSOE, Pilar Alegría, hasta el papel inestimable de los medios ‘progres’, Pedro Sánchez impulsa una nueva burla a la Justicia y a los españoles.

Con el cuento de que los expresidentes de la Junta de Andalucía condenados por malversación y prevaricación, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, son más buenos que el pan y “que no se han llevado ni un euro”, intentan lavar la cara de los dos rostros más visibles del mayor escándalo de corrupción de la historia de España.

El discurso oficial que consiste en decir que destinar cientos de millones de euros para establecer una red clientelar desde el gobierno para mantenerse en el poder es menos grave que robar para lucrarse es una falacia tremenda, que de establecerse pone en riesgo el principio de alternancia de poder y pervierte la democracia.

La falta de autocrítica por parte del presidente y de su partido, que llegaron al gobierno impulsando una moción de censura contra Mariano Rajoy precisamente por un caso de corrupción -del cual no tenía relación directa-, es cuando menos pasmoso. Que aleguen sin cortarse que malversando 680 millones de euros se protegieron empleos, es de un cinismo digno de estudio.

Desde el primer momento se asumieron las responsabilidades políticas en el caso de los ERE en Andalucía. En ningún momento miramos a otro lado, nosotros no obstruimos a la justicia, ni usamos métodos abyectos para evitar investigaciones judiciales. 🌹 @Pilar_Alegria pic.twitter.com/AMccy03fcb — PSOE (@PSOE) July 26, 2022

Que profundicen en sus hostigamientos contra la Justicia cuando no les favorece no solo es reprochable, es peligroso. Estamos hablando del Gobierno desdeñando la separación de poderes. También el uso de los indultos como arma política raya en lo asqueante. Si no fue suficiente con la liberación de los golpistas catalanes -que no se han arrepentido de sus actos y han adelantado que lo volverían a hacer- para permanecer en el poder, un perdón presidencial a Griñán sería ya un logro casi olímpico en cuanto a socavar las instituciones.

Como no podía ser de otra manera, usan al Partido Popular para escurrir la culpa porque, claro, la corrupción durante más de 30 años de gobiernos socialistas en Andalucía es responsabilidad de los demás. También tiran de la comparación con la reciente exoneración de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, para hacer ver irregularidades en el sistema judicial, dejando de lado el hecho de que los dos casos ni son iguales ni se les acusaba de lo mismo. Cabe recordar que la exmandataria regional fue investigada por un delito de financiación ilegal, no por malversación ni prevaricación como es el caso de los expresidentes andaluces.

No deja de sorprender el nivel de arrodillamiento de los medios y periodistas de la ‘Brunete Pedrete’. Los mismos que se muestran indignados y denuncian día sí y día también, supuestos casos de corrupción de gobernantes del PP, ahora se encuentran justificando lo injustificable y prestándose para la campaña de blanqueamiento de Griñán y de Chaves.

Por último, no deja de ser llamativo el silencio del socio de gobierno, Podemos. Los mismos que venían a transformar la política, a proteger al pueblo y a denunciar los malos manejos del bipartidismo, no se pronuncian sobre un caso que pone el ojo en la malversación de una partida que debía ser destinada para desempleados.

Alfonso Rojo en ‘El Repaso’ de este miércoles, considera que “es mentira que Chaves, Griñán y el PSOE no se enriquecieran con los ERE; con esos 680 millones compraron el poder”.

«En política hay muchas formas de corrupción, además de la clásica que consiste en meterse billetes en el bolsillo (…) el aparato socialista se dedicó a repartir 680 millones entre empresas y afines a la causa y algunos decidieron que la mejor manera de utilizar los fondos públicos era en juergas, cocaína y prostitutas”.

“No fue el caso de Chaves y Griñán. Estos dos, que fueron presidentes del PSOE, no se llevaron las perras a casa o se las gastaron en putas. Lo usaron para comprar votos, esclavizar lealtades, generar servidumbres y perpetuarse en el poder. Y ese dopaje no solo aseguró a los socialistas gobernar durante 40 años Andalucía como si fuera su finca, disfrutando de cargos, sueldos, coches, asesores y tarjetas de crédito. También consolidó a la federación andaluza como gran granero electoral para el conjunto del PSOE, ayudándole a ganar elecciones generales”.

Estos asuntos serán debatidos en ‘La Segunda Dosis’ de este miércoles, 27 de julio de 2022, junto al abogado y empresario, Euprepio Padula; el economista José Luis Balbás; el fundador de Societat Civil Catalana, José Rosiñol y el politólogo Alberto Sotillos.