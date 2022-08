Alfonso Ussía mete un repaso bestial a Pedro Sánchez por su guerra hipócrita contra la corbata: «¡No puedo más!»

Uno de los temas más calientes del agonizante julio de 2022, quitando el del escandaloso cartel chapuza del ministerio de Igualdad, fue el de Pedro Sánchez quitándose la corbata.

Para ello el presidente socialista se sacó de la manga un discurso en pro del ahorro energético, y acto seguido, como aquel que dice, cogió su helicóptero Superpuma para completar una distancia irrisoria de 25 kilómetros. La nueva cortina de humo de Sánchez va en consonancia al paquete de medidas de ahorro energético que lanza el Ejecutivo en el arranque de agosto: como mínimo, 27 grados de aire acondicionado en edificios oficiales… Se van a tener que quitar la corbata, y algo más.

Lo que realmente ha conseguido Sánchez es irritar a una buena parte de hombres que entienden que la corbata un símbolo de elegancia que va más allá de lo que él es capaz de comprender. Por eso, durante el fin de semana, las redes sociales se han convertido en un clamor de corbatas, colecciones de ellas, alegatos en su favor, etc.

El último en sumarse, más contundente, más importante, siempre controvertido, ha sido Alfonso Ussía, este lunes 1 de agosto de 2022 desde su artículo de El Debate.

El siempre polémico columnista se muestra espectacularmente duro contra Sánchez por su afrenta hortera:

«No puedo más. Este tipo me saca de quicio. No por mentiroso, falso, traidor, vulgar, prepotente, desleal, dictador e innecesario. Por hortera».

Brutal conclusión de Ussía contra Sánchez. Empezaba su artículo con otra confesión el articulista:

E insiste:

«Un hortera de bolera demagogo y mentiroso no va a aterrorizarme. La diferencia entre él y yo, es que, mientras en mi caso llego a casa y me quito la corbata, él no se la pone –los cuellos ordinarios no toleran los nudos bien hechos y apretados–, embarca en un helicóptero Superpuma, y vuela hasta Torrejón –25 kilómetros–, para acomodarse en el Falcon. Que eso es lo que hizo cuando recomendó la muerte de las corbatas para colaborar con el ahorro energético».