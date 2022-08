César Sinde revienta a Sánchez: ¡Los socialistas nos hunden. Es la derecha la que saca a España adelante!

El analista político César Sinde ha estallado en La Retaguardia, en Periodista Digital, contra las mentiras socialistas y sus falsas recetas para enderezar la economía y la creciente escasez energética. ‘Los progres lo ideologizan todo’ con sus ineficaces recetas ecologistas’, explica Sinde en varios momentos de la entrevista. El periodista ensalza las políticas liberales basadas en un Estado que no estorbe ni entorpezca la labor de los emprendedores, frente a un falso igualitarismo de políticas que traten a todos por igual, lo merezcan o no, sean eficaces o no.

César Sinde augura un panorama difícil al próximo gobierno que presidido por Núñez-Feijóo deberá, por tercera vez en democracia, enderezar la ruina en la que nos dejará el socialismo depredador y manirroto que ha hundido España en los últimos cuatro años. ‘Ya en 1996 Aznar tuvo que enderezar una situación económica dificilísima y pedir un crédito para pagar las pensiones y en 2008 a Rajoy le tocó hacer lo mismo pero, en esta ocasión, a Feijóo le va a tocar un escenario aún más complicado’, vaticina César Sinde.