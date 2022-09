Carlos García Adanero: Todo lo que hace Sánchez es para complacer a los herederos de ETA

El diputado Carlos García Adanero analiza este 7 de septiembre de 2022, en ‘La Segunda Dosis’, el programa de Alfonso Rojo en Periodista Digital, la actualidad política y económica del país.

El parlamentario que valoró el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, la truncada renovación del CGPJ y el acercamiento de presos de ETA por parte del Gobierno PSOE-Podemos.

Sobre este último punto ha señalado que es una vergüenza y un insulto a las víctimas -entre las que hay miembros del PSOE- estas concesiones a los condenados por terrorismo, más aún cuando muchos de ellos ni siquiera se han arrepentido por su delitos, como el caso de Txapote, uno de los rostros más conocidos de la banda.

«Estamos hablando de unas personas, de unos etarras, que no solo no se han arrepentido sino que además, están orgullosos de su pertenencia a la banda terrorista ETA, están orgullosos de lo que hicieron, dicen que lo que hicieron estuvo justificado y que de tener que volver a hacerlo, lo volverían a hacer. No tienen ningún problema en reconocer su pertenencia, su orgullo, su satisfacción por haber asesinado o por haber cometido todos esos delitos”.