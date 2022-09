Alfonso Ussía zarandea a Sandra Golpe (Antena 3) por ocultar la burrada de Irene Montero

No sale de su asombro.

Y razones no le faltan.

Alfonso Ussía, brillante columnista de El Debate, alucina con las salvajadas de Irene Montero y también con el silencio que algunos medios de comunicación han impuesto para no hablar de la ‘memorable’ intervención de la titular de Igualdad sobre las relaciones sexuales de los niños.

El escritor se fija especialmente en su antiguo grupo, Planeta, y en la primera cadena de Atresmedia, Antena 3, en la que su presentadora de las noticias del mediodía corrió un grueso velo para no tener que abordar la información de marras:

Con estupor he seguido el informativo de Antena 3 presentado por Sandra Golpe . Ni una palabra del asunto en cuestión. No es noticia que una ministra del Gobierno defienda la pederastia. Consigno mi estupor y mi asombro.

Ussía no duda, ya entrando a seccionar la bestialidad de la de Unidas Podemos, que Montero ya no sorprende a la hora de abrir su boquita de piñón:

Diga lo que diga, ora una estupidez, ora una repugnante barbaridad, la expresión de Irene Montero y sus gestos homilíacos son la síntesis del odio. No por lo que dice, sino por la manera de decirlo. Enmudezcan sus grabaciones y observen detenidamente sus gestos. Es una furiosa que odia. Ahora, desde su condición de gobernante, defiende e impulsa la pederastia, con ahínco, con convicción demencial, con la antiestética analfabeta de la que siempre hace gala en sus intervenciones.

Tiene claro que en cualquier otro país que se exija a sí mismo unos niveles mínimos de decencia, la ministra de Igualdad tendría que estar en la calle y con una denuncia de propina:

En otro Gobierno de otro país, Irene Montero ya habría sido fulminantemente expulsada del Gobierno, y sus palabras se hallarían en manos de la Fiscalía. Pero lo más temible de esta ministra, compensada con su cargo por sus atroces y desmesurados pasos previos, es la mirada añadida a la gestualidad del odio. Ni su voz ni el contenido –por llamarlo de alguna manera–, de lo que dice carecen de importancia. Su oquedad intelectual no puede ser castigada con la crítica, porque la pobre mujer no da de sí en el ámbito de las ideas. No está en posesión de la gramática, ni de la semántica ni de la semiología ni del ínfimo grado de la ciencia de las palabras. Sus intervenciones se sostienen por el desaliño, el disparate y el desvanecimiento del mensaje, por brutal que sea el último.