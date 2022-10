Mario Garcés (PP) barre a Pedro Sánchez por su desastrosa política fiscal: «¡Es grotesco!»

El diputado del Partido Popular, Mario Garcés, analiza en ‘La Segunda Dosis’ de Periodista Digital la actualidad política.

Garcés atiza al Gobierno de Pedro Sánchez y destaca que su nefasta política fiscal, imponiendo medidas que antes criticaba como de erradas o cosméticas, solo “demuestra la indignidad y la inmoralidad política e ideológica del Partido Socialista Obrero Español (PSOE)”.

En cuanto a las razones de estos volantazos por parte del Ejecutivo, el parlamentario es claro: “Porque hay elecciones el año que viene”. Sin embargo, señala que estas rebajas fiscales a los españoles tenían que haberse realizado con el inicio de la pandemia.

En cuanto al impuesto a las grandes fortunas, indica que es “grotesco e inconstitucional” porque se fija sobre un hecho imponible que ya está grabado en el impuesto sobre el patrimonio. Además, resalta que con esto, se violenta todo el régimen de financiación autonómica.

De acuerdo a Garcés estas acciones retratan que Sánchez ha perdido el centro político, por lo que se ha lanzado a por la radicalidad y por ello han comprado el discurso de los ricos y de los pobres, «que no hay quién se lo crea”.

Además, reprueba el discurso en el que ellos se comparan con Robin Hood y recuerda que en la historia, él le robaba a quien recaudaba los impuestos, “en este caso, sería María Jesús Montero”.

Luego de desmontar este discurso de forma magistral reflexiona que los socialistas no quieren que no haya pobres, sino “lo que quieren es que no haya ricos”. Es decir, igualarnos hacia abajo para establecer un sistema clientelar en el que el ciudadano depende por completo del Estado para cualquier cosa.

El parlamentario también carga contra los diputados socialcomunistas del PSOE y Podemos por la subida salarial del 3,5% a los representantes, aprobada en el Congreso con la negativa del PP y VOX.