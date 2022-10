La tétrica hipótesis de Alfonso Ussía sobre los cobardes separatistas y su ansiada independencia

La independencia catalana es como ese tema recurrente que reaparece cuando no hay mayor noticia de impacto pero ya a nadie interesa.

Los políticos que un día la promulgaron más en serio, allá por 2017, andan ahora unos recién salidos de la cárcel y otros sin poder regresar a España, y entre la gente de la calle la cosa tampoco es mucho mejor: la desafección hacia ellos es brutal, ya casi nadie cree en la posibilidad de una independencia real.

Para mayores, además, andan peleados los de la derecha con los de la izquierda en esa coalición de gobierno extravagante que solo tiene en común el punto independentista.

Y toda esa amalgama de desgracias la aprovecha a la perfección el columnista Alfonso Ussía para explicar su hipótesis en El Debate, este 6 de octubre de 2022:

«Los de Junts no van a abandonar el Gobierno de la Generalidad de Cataluña. Los de Podemos, aunque se sientan puenteados y engañados, tampoco lo harán en el Gobierno de España. No importan los principios, los valores, las deslealtades, las ocurrencias y, menos aún, las ideas. No lo harán ni unos ni otros porque perderán dinero».