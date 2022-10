InfoVlogger atiza a la izquierda y no le teme al fango: «Si te dicen facha, les llamas comunistas»

Polémico.

Isaac Parejo, alias InfoVlogger, conversa con Alfonso Rojo en La Segunda Dosis de este martes, 11 de octubre, sobre el escándalo desatado por su presentación en el acto de VOX, Viva22.

Afirma que la polvareda que se ha levantado forma parte de una estrategia de la ‘Brunete pedrete’ que busca distraer del éxito del acto del partido de Santiago Abascal.

“Ellos saben lo que dice la canción, la cosa es que la han manipulado porque no les interesa sacar el mensaje de la canción, que es todo lo contrario a lo que se ha dicho en los medios de comunicación. Yo he llegado a leer a Vicente Vallés diciendo que es que la canción es una parodia de la guerra civil. ¡Es que es loquísimo todo!”

El influencer asegura que no tiene sentido analizar la letra de la canción porque es una parodia. Estima que es como analizar un chiste, totalmente absurdo. “Pero si tú te paras a leer la letra, lo que está hablando es precisamente de que tenemos un gobierno que está creando un clima guerracivilista que lo que quiere es hacernos regresar al 36, no es que nosotros querramos volver al 36”.

InfoVlogger se ríe de las acusaciones que le señalan de homófobo porque es gay. “Todos esos medios que se han dedicado a atacarme y a decir que mi canción es homófoba, todos han ignorado el hecho de que soy homosexual. No se han atrevido a decirlo porque claro, se les cae el relato”.

Pese a la repercusión que ha tenido su performance, el youtuber, que la define como “apoteósica”, señala que darle a los ‘progres’ no le ha perjudicado porque “vive de eso”. De hecho, recuerda que ya la ha liado otras veces.

Parejo afirma que le gusta generar polémica pero también “hacer pensar” a las personas.

“A mí me encanta y no porque me la pase bien. Creo que es necesario. Ellos han tenido durante mucho tiempo la hegemonía cultural y la hegemonía del relato, y la siguen teniendo en algunos aspectos. Y en cuanto se la intentas desmontar un poco y en cuanto les das donde más les duele, se vuelven locos. Me encanta pincharles, cabrearles y verles echando espumarajos por la boca”