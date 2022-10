Miedo real en las calles: «No vamos a poder poner la calefacción»

Pedro Sánchez anunció un nuevo paquete de medidas de 3.000 millones de euros para proteger al 40% de los hogares ante la subida de los precios de la energía.

Eso, a la gente, en la calle, le suena a chino mandarín y ya se hace acopio de mantas y demás inventos para pasar un invierno absolutamente helador.

Y es que algunas medidas anteriores, como el ‘tope al gas’, no se han notado demasiado en las facturas de la gente corriente, la que se encuentra por el madrileño barrio de Ventilla un día de diario en la mañana.

Muchos ciudadanos creen que las medidas del Gobierno no han tenido ni tendrán efecto alguno, pero otros no pierden la esperanza en que funcionen o «este invierno no se va a poder poner la calefacción».

Otros sugieren que el Gobierno de Sánchez debería valorar «una rebaja de impuestos en lugar de tanta ayuda y tanta subvención».

