¿Cómo lucrarse con un falso feminismo? No se quede sin su “coñojín”

Les presentamos “los coñojines”, la iniciativa de la terapeuta y formadora feminista Diana Rubio, que podremos encontrar en mercadillos impulsados por ayuntamientos liderados por Podemos o Izquierda Unida.

“Los coñojines”, como ven, son cojines con forma de vulva y su eslogan es “Artesanía íntima para la visibilización de la vulva”. El objetivo de “los coñojines” es visibilizar este órgano femenino que, en palabras de la creadora del producto, ha sido “invisibilizada por el patriarcado”.

«La idea de los coñojines surge de un proceso creativo relacionado con la visibilización de la vulva. El primero fue una experimentación. Un regalo de cumpleaños para mi amiga Nuria con el que disfruté enormemente haciéndolo», comenta Rubio

La creadora de esta ‘genialidad’ afirma que son parte de la lucha contra el patriarcado, que «se ha encargado de invisibilizar, ensuciar o avergonzarnos en relación a nuestro cuerpo y nuestra sexualidad».

Además de cojines en forma de vulva, esta «terapeuta y facilitadora con perspectiva feminista» asegura que «desde hace más de 15 años acompaño procesos de cambio con adolescentes, jóvenes y personas adultas». Para completar el paquete, también ofrece cursos para reeducar a hombres machistas.

Estos “coñojines” se pudieron disfrutar el fin de semana pasado, en el Festival Coñumor, una iniciativa del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, gobernado por Izquierda Unida, Podemos, Más Madrid, PSOE y otros partidos de izquierda.

Si no quiere quedarse sin su “coñojín”, no lo dude: acuda a un mercadillo de Podemos y llévese su “coñojín” solamente, por 45 euros. Y es que, la lucha de por la igualdad requiere patrocinantes.

Irán retrata el falso feminismo de Podemos

Las protestas en Irán, a raíz del asesinato de Mahsa Amini por no llevar el velo, han trascendido y se han convertido en la lucha más relevante por los derechos de la mujer en lo que va de siglo. Sin embargo, para la izquierda ‘feminista’ española parece que esto no tiene mayor relevancia debido su mínimo apoyo a mujeres que mueren en un sistema en el que no pueden ser libres.

La vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, se enteraron una semana después de las protestas en Irán.

La rebelión de las mujeres iranís tras el cruel asesinato de Mahsa Amini es un ejemplo de valentía. Lo impensado sucede. La lucha por la libertad y la igualdad es imparable. El mundo está cambiando. — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) September 24, 2022

Y es que las dos podemitas, que les encanta reiterar su ‘feminismo’ frente a las cámaras cada vez que tienen una oportunidad, no se habían pronunciado ni mostrado su apoyo a las protestas desatadas en en el país persa.

En sus redes sociales han tardado más de una semana en hacer una mísera publicación propia para pedir justicia por el asesinato de Mahsa Amini, la joven de 22 años que fue detenida por la policía de la moral y que murió tres días después, suceso que ha desatado las protestas por todo el país